E’ stato sentito per quasi tre ore il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, convocato dalla procura di Caltanissetta come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul ‘Sistema Montante. “Il presidente Musumeci – ha detto il procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone – si e’ reso molto disponibile ed e’ stato utile. Abbiamo preso spunto dalle dichiarazioni rese in Commissione antimafia sulla vicenda Montante”. Presenti anche il procuratore aggiunto Gabriele Paci, il pm Maurizio Bonaccorso e il dirigente della Squadra mobile di Caltanissetta, Marzia Giustolisi. La procura nissena sta indagando sulla seconda tranche del cosiddetto “Sistema Montante” che vede coinvolti, fra gli altri, come indagati, l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta e gli ex assessori Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, oltre ad altri esponenti politici e imprenditori, in merito alla gestione dei fonti regionali.

Questa mattina e’ ripreso nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta il processo nei confronti di 17 imputati. Era previsto l’esame del collaboratore di giustizia Dario Di Francesco, gia’ reggente della famiglia di Serradifalco, che avrebbe dovuto deporre “sulla conoscenza dei rapporti intercorsi tra gli imprenditori Antonello Montante e Massimo Romano con appartenenti all’organizzazione criminale Cosa nostra”. Su richiesta dell’avvocato Dino Milazzo, legale di fiducia dell’imprenditore Massimo Romano, il tribunale ha disposto l’acquisizione dei verbali. Di Francesco, nelle dichiarazioni rese ai pm nisseni, si sarebbe soffermato sui rapporti d’amicizia esistenti fra Vincenzo Arnone, affiliato a Cosa nostra e l’ex leader di Confidustria Sicilia. (AGI)