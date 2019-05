NISCEMI – Sabato pomeriggio i poliziotti del Commissariato di P.S. di Niscemi hanno arrestato Buccheri Giacomo, 28 anni, e Cacciaguerra Gaetano, 26 anni, entrambi niscemesi gravati da precedenti giudiziari, poiché colti nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso i due uomini all’interno di un appezzamento di terreno, ubicato in contrada Feudo Nobile, mentre trasportavano in spalla un grosso sacco ciascuno. I poliziotti hanno intimato ai due uomini di fermarsi; il Cacciaguerra ha subito eseguito l’ordine degli agenti, il Buccheri, invece, dopo aver buttato a terra il sacco e calzato il cappuccio della felpa in testa, nel maldestro tentativo di celare la sua identità, si è dato a precipitosa fuga tra i campi inseguito dai poliziotti. L’inseguimento si è interrotto sul ciglio di un dirupo dal quale il fuggiasco si è buttato facendo perdere le proprie tracce. Nei due sacchi sequestrati gli agenti hanno trovato rispettivamente 7,7 e 7,8 chili di marijuana, per complessivi 15,5 chilogrammi di stupefacente pronto per lo spaccio. Il Buccheri, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato rintracciato poco dopo presso la sua abitazione di Niscemi dove stava per fare rientro. I due arrestati su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Gela sono stati condotti presso la casa circondariale della città del golfo a disposizione dell’A.G.