Prima si fermano all’alt dei carabinieri, poi fanno retromarcia e li investono. E’ accaduto a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove i carabinieri hanno arrestato un 28enne e un 34enne per resistenza, danneggiamento di beni dello Stato e lesioni personali. I due sono stati fermati per un controllo mentre viaggiavano a bordo di un’auto lungo la statale 115. Dopo essersi fermati all’alt, l’uomo che era alla guida ha ingranato la retromarcia e ha travolto l’auto di servizio che gli sbarrava la strada e gli stessi militari rimasti lievemente feriti. Poi ha imboccato la statale in direzione di Vittoria, nel Ragusano. La fuga del 28enne e del 34enne, però, è durata pochi minuti prima che un’altra pattuglia dell’Arma li bloccasse. Per entrambi sono scattate le manette