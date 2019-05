E’ morto a 74 anni Vittorio Zucconi, una delle più grandi firme del giornalismo italiano. A lungo corrispondente di Repubblica, prima da Mosca e poi dagli Stati Uniti, è stato direttore del sito della testata e di Radio Capital e ha lavorato anche per La Stampa e il Corriere della Sera. Si è spento dopo una lunga malattia a Washington, dove si era trasferito da tempo. Figlio di Guglielmo Zucconi, grande giornalista e deputato della Dc, è nato il 16 agosto 1944 a Bastiglia, in provincia di Modena, e nonostante abbia vissuto a lungo all’estero per lavoro ha mantenuto “un forte legame con la sua città, in cui tornava ogni volta che gli impegni glielo consentivano”, come ricorda il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli. Aveva la scrittura nel sangue fin dai tempi del liceo Parini di Milano, dove è stato una delle firme de ‘La Zanzara’, fucina di talenti come Walter Togabi. “Ama la buona musica, le buone notizie e tutte le pietanze che non dovrebbe mangiare mai. Non ama i teatrini della politica, i bugiardi, i tromboni, le tasse, la pena di morte e le radio che chiacchierano troppo. Chiacchiera ed intervista anche bugiardi e tromboni”, recita la sua biografia su Radio Capital. Corale il cordoglio del giornalismo e della politica. “Perdiamo probabilmente il più generoso, impetuoso e fantasioso narratore di grandi eventi internazionali della nostra era. Dai suoi racconti, abbiamo tutti noi appreso non solo le notizie che hanno segnato il nostro tempo, ma abbiamo potuto assaporare il gusto di leggerle attraverso la sua leggendaria interpretazione”, lo ricorda il Partito democratico. “E’ stato un maestro di giornalismo e soprattutto una persona seria. Per questo mancherà a noi, ma anche a chi lo ha criticato”, le parole dell’ex premier Matteo Renzi. E lo ricorda anche il club rossonero, di cui Zucconi era grande tifoso: “E’ stato un grande uomo di comunicazione e ha sempre avuto lo sport e il Milan nel cuore. Con commozione e affetto, il Milan partecipa al lutto per la sua scomparsa”.