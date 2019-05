GELA – Condannato a 14 anni di reclusione per aver ucciso il cognato al culmine di una lite per futili motivi. E’ quanto ha deciso il Gup del Tribunale di Gela, Paolo Fiore, che ha inflitto 14 anni di reclusione a Giuseppe Cinardi, 51 anni, accusato di aver ammazzato a coltellate il cognato Maurizio Peritore, 33 anni. Il Pm, Luigi Lo Valvo, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto per l’imputato 30 anni di carcere per omicidio premeditato. L’avvocato Salvo Macri’, legale di fiducia di Cinardi, ha invece sostenuto la tesi che non si sarebbe trattato di un omicidio premeditato ma di legittima difesa e ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. L’omicidio risale al 22 novembre 2017 e si verifico’ tra le palazzine popolari di via Attica, nel quartiere Scavone, alla periferia di Gela. Fra i due cognati, i rapporti erano tesi gia’ da parecchio tempo. La vita della vittima fu recisa da una coltellata, in seguito al diverbio nato dall’affermazione del Peritore che accusò il cognato di avergli tagliato tutti i pneumatici dell’auto. Anche l’imputato subì profonde ferite.