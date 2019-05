GELA – I Militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela e della dipendente Stazione di Gela (CL), nella serata di sabato 25 maggio, nel corso dei servizi per il controllo del territorio e della circolazione stradale in occasione del fine settimana volto al contrasto del fenomeno delle c.d. “stragi del sabato sera” hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza, un giovane barista di 36 anni che è stato trovato alla guida della propria autovettura con un elevato tasso alcoolemico, superiore di oltre due volte a quello consentito dalla legge. Il documento di guida è stato ritirato ed il veicolo fermato. Medesimo contesto sono stati effettuati circa 40 controlli ed elevate altre 3 sanzioni per violazioni al codice della strada. Con l’avvicinarsi della stagione estiva verranno ulteriormente intensificati i controlli stradali in via preventiva volti a garantire una maggiore sicurezza collettiva stradale e nei luoghi di aggregazione dei giovani