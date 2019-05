GELA – Domenica 26 maggio, nel corso di servizio preventivo per il controllo del territorio, militari del Comando Stazione Carabinieri di Gela hanno tratto in arresto C.M. di anni 37 per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’arrestato è stato sorpreso a passeggiare sulla pubblica via e all’atto del controllo dei militari ha addotto che doveva votare. Lo stesso, peraltro senza cartella elettorale, privo dei titoli autorizzativi, è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio.