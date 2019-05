AGRIGENTO – I Carabinieri di AGRIGENTO hanno denunciato 22 persone. Sono accusate di aver alimentato, per mesi e con rifiuti di ogni genere, una discarica abusiva a cielo aperto di oltre 1500 metri quadrati alle porte di Porto Empedocle (AG). L’operazione, chiamata “stop & go”, proprio per il repentino abbandono dei rifiuti e l’immediata fuga, registrati dalle telecamere, oltre al sequestro dell’area ed alle sanzioni amministrative per ben 14 mila euro, colpisce anche il patrimonio degli indagati. I Carabinieri, infatti, su provvedimento della Procura della Repubblica di AGRIGENTO, hanno fatto scattare i sigilli su 13 veicoli, tra furgoni, mezzi cassonati e auto.