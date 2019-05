PALERMO – Il terzo caso in pochi giorni. Cefalu’, Palermo e ora nel Messinese. Strage di capodogli in Sicilia. L’ultimo caso oggi pomeriggio a Capo Calava’, dove un esemplare che sembra giovanissimo e’ spiaggiato lungo la costa nord dell’Isola, a Gioiosa Marea, come conferma Greenpeace che oggi ha avviato una campagna in soccorso del mar Tirreno. Poche ore prima un analogo ritrovamento sulla costa palermitana di Sant’Erasmo. Venerdi’ un esemplare privo di vita e’ stato trovato a Cefalu’ con lo stomaco pieno di plastica. Dall’inizio dell’anno sono dunque sette i capodogli spiaggiati sulle coste italiane. La plastica che inquina litorali e mari e’ la principale imputata. A fine marzo, a Porto Cervo, era stata trovata una femmina di capodoglio gravida con ben 22 chili di plastica nello stomaco.