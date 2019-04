Whatsapp down in tutto il mondo, e anche Facebook e Instagram sembrano avere qualche problema di troppo. La celebre applicazione di messaggistica non funziona o funziona a fase alterne dalle 12.30 circa, e come al solito questo ha scatenato “il panico” tra gli utenti del pianeta, visto quanto sia famosa e usata. Ancora non si sa quale sia esattamente il problema, ma molti utenti si sono riversati su Twitter per “controllare” e per aggiornarsi in tempo reale. Qualche problema in meno su Facebook ma con tanti, troppi problemi