La kermesse regionale festeggia le 21 edizioni regalandosi sei avvincenti appuntamenti motoristici in calendario dal 16 giugno (Slalom Sciacca Terme, nell’Agrigentino) al 20 ottobre (data che segna il ritorno dello Slalom Città dei Musei Chiaramonte Gulfi RG). Confermato in toto l’appoggio degli sponsor storici della serie isolana, ai quali va ad aggiungersi quest’anno, in veste di media partner, la rivista specializzata nazionale RS ‘RallySlalom e oltre’

MARSALA – Comincia a definirsi nelle sue linee guida essenziali lo Challenge Palikè Slalom 2019, alla 21a edizione di una storia lunga e pregna di significati sportivi, sin dal 1989. La kermesse motoristica siciliana, creata e promossa da ormai oltre quattro lustri dal Team Palikè Palermo allo scopo di rilanciare le tematiche legate al mondo delle corse isolane e di offrire inediti spunti di sviluppo (anche turistico e culturale) ad un territorio dalle molteplici qualità riconosciute a livello nazionale, sarà articolata nella stagione agonistica appena iniziata su sei appuntamenti ricchi di fascino ed adrenalina, tutti riservati agli Slalom, dislocati nelle tre province di Agrigento, Palermo e Ragusa, tutti sotto l’egida di AciSport.

Il 21° Challenge Palikè 2019 scatterà ufficialmente il prossimo 16 giugno, con la sesta edizione dell’Autoslalom Sciacca Terme (a cui viene abbinato pure quest’anno il Memorial Pasquale Tacci, in ricordo del grande pioniere automobilistico nativo proprio della cittadina marinara agrigentina). Ad organizzare la gara, valevole inoltre per il Trofeo Italia centro-sud, per la Coppa Slalom AciSport 5a zona e per il Campionato siciliano, sarà direttamente il Team Palikè coordinato da Annamaria Lanzarone, Nicola, Dario e Roberto Cirrito, con supporto della Misilmeri Racing. Secondo “step” in calendario il 7 luglio, quando, sulle Madonie, andrà in scena l’11° Autoslalom Città di Castelbuono, a cura del locale Motor Sport Club (rappresentato da Santino Fiasconaro), in sinergia con lo stesso Team Palikè. La sfida nel borgo medievale del Palermitano, sullo sfondo dello splendido Castello dei Ventimiglia, è valida per la Coppa Slalom AciSport 5a zona e per il Regionale.

Si riappropria della data il titolato Autoslalom Città di Misilmeri, la cui 25a edizione tornerà a corrersi nel mese di luglio, precisamente il 21. A promuovere la gara palermitana, che assegnerà inoltre punti per la Coppa Slalom AciSport 5a zona e per il Siciliano, è la Misilmeri Racing. La quarta tappa per lo Challenge Palikè 2019 sarà ospite il 4 agosto sul suolo agrigentino, in occasione del 5° Autoslalom Città di San’Angelo Muxaro, località dalla storia millenaria. La competizione in forte crescita, sarà valevole ancora per la Coppa Slalom AciSport 5a zona, nonché per il Campionato siciliano, a cura della locale Muxaro Corse, coordinata da Camillo Sartorio (sempre sostenuta dal Palikè).

Un gradito ritorno, collocato quale quinta prova dello Challenge Palikè, è rappresentato dal 7° Autoslalom Città di Cammarata (AG), in programma il 18 agosto, con promozione affidata anche in questo caso al Team Palikè ed alla Muxaro Corse e validità per il Regionale della specialità. Ultimo appuntamento per la serie siciliana dedicata alle sfide automobilistiche tra i birilli il 20 ottobre, con un’altra attesissima “rentrée”, il 13° Autoslalom Città dei Musei Chiaramonte Gulfi. La competizione allestita nella cittadina del Ragusano nota per il suo olio d’oliva e per i suoi numerosi musei torna dopo ben 7 anni di assenza dal panorama motoristico isolano, fregiandosi da subito anche della valenza per il Campionato siciliano Slalom. Ad essersi fortemente pronunciato sul ritorno della gara è il Comune di Chiaramonte Gulfi coordinato dal sindaco, on. Sebastiano Gurrieri, collaborato sul territorio dallo stesso Team Palikè.

Alle sei tappe iscritte a calendario per lo Challenge Palikè Slalom, va tuttavia aggiunto uno tra gli appuntamenti senza ombra di dubbio più importanti ed avvincenti dell’intera stagione motoristica italiana, la 62a Salita Monti Iblei, prova che ha visto confermata da AciSport la validità per il Tivm Sud, il Trofeo Italiano Velocità Montagna e per il Campionato siciliano Velocità in Salita (per vetture Moderne e per Autostoriche). La ‘classica’ dei motori è prevista ancora a Chiaramonte Gulfi dal 30 agosto al 1° settembre prossimi, sempre organizzata dal Comune di Chiaramonte Gulfi e dal Team Palikè.

Lo Challenge Palikè atto ventunesimo si è visto confermare in toto l’appoggio degli sponsor “storici” della serie, “Il Levriero”, “Lpg Racing”, “Info Print”, “Assicurazioni Marina” e “Bed & breakfast Palikè”, ciò a conferma della bontà del progetto. Una ghiotta novità è invece rappresentata quest’anno dall’accordo di partnership raggiunto proprio in queste ore con RS “RallySlalom e oltre”. La nota ed apprezzata rivista nazionale specializzata diretta da Gianni Cogni ha intenzione di investire parecchie risorse in immagine e qualità in Sicilia ed ha deciso di legare il suo nome a quello del Team Palikè Palermo e dello Challenge Palikè Slalom 019, in qualità di “media partner”. “RallySlalom e oltre” sarà dunque sempre presente in occasione delle sopracitate competizioni isolane (ma non mancherà di estendere il proprio raggio d’azione anche su tutte le altre competizioni siciliane in generale), con servizi, curiosità ed altro ancora.

“Siamo pronti ad affrontare un’altra intensa sfida sportiva, l’ennesima – è il parere di Nicola Cirrito, portavoce e ‘mentore’ del Team Palikè – sarà compito nostro quello di garantire ai piloti, agli addetti ai lavori ed al pubblico le medesime condizioni di sicurezza complessive e di alta qualità delle gare in calendario, elementi che ormai da sempre ci contraddistinguono. Ben venga l’accordo di partnership con ‘RallySlalom e oltre’, anche in qualità di ottimo strumento di promozione per i piloti e per le aziende che hanno deciso di concederci la loro immensa ed incondizionata fiducia”.

A difendere i rispettivi titoli regionali nello Challenge Palikè 2019 saranno il palermitano (di Villabate) Francesco Castello, vincitore del titolo assoluto lo scorso anno, con la sua Fiat Cinquecento Sporting; la messinese (nata a Novara di Sicilia) Angelica Giamboi, a sua volta fregiata nel 2018 con la corona d’alloro nella classifica Femminile su Fiat X1/9; il palermitano (di Belmonte Mezzagno) Gianfranco Barbaccia e l’agrigentino (originario di Sciacca) Alberto Macaluso (rispettivamente al volante di una Fiat 126 Proto e di una Radical Prosport Suzuki) a loro volta in trionfo nella speciale graduatoria riservata agli Under 23, ex aequo.