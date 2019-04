PALERMO – Dalla Regione Siciliana arrivano 6,7 milioni di euro per l’acquisizione di competenze nell’alta formazione e di titoli spendibili nel mercato del lavoro. Si tratta del ‘Progetto Giovani 4.0′, promosso da Palazzo d’Orleans e finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo. L’iniziativa e’ stata presentata in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo dal governatore, Nello Musumeci, dall’assessore alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, e dal dirigente generale del dipartimento competente Salvo Taormina. “Si tratta di una sperimentazione inedita che, attraverso un modello innovativo rispetto a quanto fino a oggi realizzato in SICILIA, contribuisce ad accrescere le competenze dei giovani nel campo della formazione post laurea, in quello linguistico e promuove il conseguimento di licenze, patenti e brevetti”, spiegano da Palazzo d’Orleans. “E’ un’iniziativa – ha sottolineato Musumeci – che va a sostegno degli obiettivi perseguiti dal governo, finanziando l’acquisizione di competenze e, piu’ in generale, promuovendo la riqualificazione del mercato del lavoro. Stiamo lavorando per dare ai giovani gli strumenti migliori per perfezionare la loro formazione e ottenere maggiori risultati in termini occupazionali. Daremo priorita’ al merito e saranno agevolati coloro i quali non godano di condizioni economiche particolarmente agiate. In particolare, una sezione sara’ dedicata al finanziamento di corsi per migliorare la conoscenza delle lingue straniere, dall’inglese al tedesco fino al cinese, per recuperare il gap che ci separa dalle altre regioni italiane e rispondere positivamente all’attuale domanda proveniente dalle imprese, sia sul piano regionale che nazionale”. “Come governo regionale – ha evidenziato Lagalla – intendiamo provvedere alla crescita qualitativa del capitale umano, contribuendo ad ampliare il bacino di professionalita’ a cui le imprese possono attingere per migliorare la loro competitivita’ e capacita’ innovativa. Con il ‘Progetto giovani 4.0′ daremo a tanti giovani siciliani la possibilita’ di accedere all’alta formazione, stimolandoli a una maggiore crescita formativa, e di conseguire titoli e attestati utili ad arricchire il loro curriculum professionale”. L’avviso e’ articolato in tre sezioni. La prima (A) riguarda il rilascio di voucher per corsi di perfezionamento post-laurea, o master di I e II livello, in Italia e all’estero. Per questa sono destinati tre milioni e mezzo di euro. La sezione B riguarda invece i voucher utili al conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e cinese. Per questo obiettivo sono stanziati un milione e duecento mila euro. Infine, la sezione C riguarda il rilascio di voucher per la copertura dei costi di corsi finalizzati al conseguimento di licenze, patenti e brevetti (qualifiche dei tecnici sportivi, patenti e certificati di guida superiori alla categoria B, patenti nautiche B e C, corsi Basic Training obbligatori per imbarchi marittimi, licenza operatore Fis, abilitazione Met-Afis, licenzia di pilota commerciale, attestato Enac per equipaggio di cabina, certificazione Tea, licenza di pilota per droni). Per questo obiettivo sono previsti due milioni di euro, distribuiti in voucher dal valore massimo di cinquemila euro e resi disponibili durante tre finestre temporali, le stesse valide per la sezione B. Tutti i voucher formativi che verranno rilasciati andranno a rimborso totale o parziale delle spese sostenute dal ragazzo e saranno assegnati sino a esaurimento delle risorse, attraverso graduatorie che terranno conto dell’eta’, del titolo di studio, del livello di condizione economica familiare stabilita dall’indicatore Isee, da eventuali disabilita’ e, esclusivamente per la sezione A, si terra’ conto del voto di laurea e di eventuali certificazioni linguistiche di cui e’ gia’ in possesso il destinatario del voucher. L’avviso e’ rivolto a giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 36 anni, residenti in SICILIA da almeno 2 anni o che abbiano trasferito la propria residenza altrove da non piu’ di 12 mesi, e sara’ pubblicato nei prossimi giorni, sia sul sito della Regione che sulla Gazzetta ufficiale.