SAN CATALDO. Si sono conclusi gli incontri di studio e riflessione sulla Lettera Pastorale di S.E. Mons. Mario Russotto: “Venite alla festa…è il giorno della vita”. Gli incontri si sono svolti in due orari, pomeridiano e serale, presso la Sala del Buon Pastore in Via Roma, il Salone della Chiesa del Signore dei Misteri (al Calvario), la Chiesa di Sant’Antonio Abate (al Carmelo) e presso la famiglia Randazzo Luigi. Nell’occasione, l’arciprete don Biagio Biancheri, oltre a far rilevare l’alto valore formativo sul piano spirituale di questi incontri, ha anche inteso esprimere un vivo ringraziamento a quanti hanno guidato gli incontri e ai numerosi partecipanti.