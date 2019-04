SAN CATALDO. Rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale “Real Dream”. L’Assemblea dei soci, infatti, ha votato per il rinnovo del consiglio. Subito dopo il nuovo consiglio direttivo ha provveduto alla nomina delle cariche associative. Il nuovo consiglio direttivo che subentra all’uscente è così composto: Emanuel Corsino vice presidente; Nadia Amico tesoriere; Anastasi Maria Luisa segretario; Elisabeth Corsino, Giorgia Curto e Stanley Abhulimen consiglieri. Riconfermato all’unanimità alla carica di presidente Francesco Lombardo. Attualmente l’APS Real Dream è impegnata in diverse attività sociali e culturali, come la Sagra dell’Arancina di San Cataldo e diversi progetti socio-culturali, svolti in rete con altri enti pubblici e privati, come il progetto “Servizi al Volo” finanziato dalla Fondazione con il Sud e il progetto “Artisticamente Insieme” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari Opportunità. L’associazione, nata dall’aggregazione spontanea di giovani volenterosi nel 2005, promuove la cultura locale, i prodotti tipici, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, la sensibilizzazione ai corretti stili di vita e la promozione della cultura dell’integrazione e della legalità. Così il presidente Francesco Lombardo dopo la riconferma: “Ci tengo a ringraziare tutti i soci, i collaboratori e i volontari che a vario titolo, nel corso degli anni, hanno consentito lo svolgimento delle attività associative. Inoltre, volevo far presente che come associazione abbiamo individuato come tema di approfondimento dei prossimi mesi la condizione giovanile. La nostra idea progettuale è di avviare una ricerca-intervento partecipata nella comunità locale. L’individuazione della tematica scaturisce da considerazioni che i soci hanno riportato nelle riunioni operative e che riguardano i desideri, i bisogni, le aspettative e le risorse dei giovani, le difficoltà lavorative di questi e le difficoltà delle agenzie preposte ad intercettarle. A tal riguardo, la Real Dream sta partecipando, in questi giorni, al percorso formativo nazionale Formazione Quadri Dirigenti del Terzo Settore FQTS 2020. Un’occasione di confronto, con altri enti del Terzo Settore provenienti da buona parte del territorio nazionale, sulle strategie di co-programmazione e progettualità partecipata.”