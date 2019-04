SAN CATALDO. Nell’ambito di una progettualità inserita nel Piano Periferie in Sicilia, il presidente del Comitato di Quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa (nella foto) ha firmato la richiesta di finanziamento per un centro polivalente da crearsi a Pizzo Carano Sant’Anna. <Mesi intensi di lavoro, nottate a scrivere minuziosamente la richiesta. Adesso sarà inviato all’assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia per essere valutato. Auspico di incontrare al più presto a Palermo l’assessore Marco Falcone, per illustragli nel dettaglio l’idea progettuale che certamente cambierà il volto della nostra periferia>.