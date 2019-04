SAN CATALDO. Per il compostaggio domestico e di comunità c’è il bando della Regione. Ad annunciarlo è stato l’ex sindaco Giampiero Modaffari (nella foto). Il già primo cittadino ha auspicato che <il Comune predisponga quanto necessario per aderire all’iniziativa; noi certamente lo avremmo fatto!>. L’ex primo cittadino ha spiegato che <A disposizione ci sono16 milioni di euro, i comuni hanno 60 giorni per presentare la candidatura. Smaltire l’organico a livello locale con piccoli impianti producendo compost per uso agricolo, ottenendo in cambio sconti sulla Tari e riducendo i costi di conferimento in discarica. È il meccanismo virtuoso che sta alla base del bando della Regione pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale>. Modaffari ha spiegato che il decreto dell’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, stanzia 16 milioni e 104 mila euro di fondi Ue del Po Fesr 2014-2020 per promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità. Per presentare le istanze ci sono 60 giorni di tempo. Nel bando sono indicate le modalità di partecipazione e i documenti richiesti. A beneficiare delle somme saranno Comuni e Aro (gli ambiti ottimali di Comuni) per promuovere attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici. <Dovrà però essere approvato un apposito regolamento in Consiglio comunale – ha ricordato – e per agevolare gli enti locali la Regione ha messo a disposizione anche uno schema tipo>.