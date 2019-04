SAN CATALDO. Sabato 6 aprile alle ore 18:30 presso la Mondadori Point di Corso Vittorio Emanuele si svolgerà un incontro con Claudio Arcarese, autore del libro “San Cataldo. La Città della Scinnenza e dei Sanpaoloni”. L’appuntamento, oltre che a presentare il volume sotto aspetti inediti, sarà occasione per fare il punto sulla ormai imminente Settimana Santa e per scoprirne le novità. A moderare l’incontro sarà Ivan Giumento, regista e direttore della “Compagnia Teatrale Medea” chiamato quest’anno a dirigere, per la prima volta, le Sacre Rappresentazioni. Lo stesso Arcarese è il direttore artistico della manifestazione. Sarà presente anche parte del cast. Il volume che tanto interesse ha suscitato tra gli appassionati sin dalla sua presentazione, contiene una dettagliata e puntuale descrizione di tutti i momenti salienti della ricca manifestazione sancataldese. E tra storia, aneddoti, testimonianze e citazioni dalle sacre scritture e dai vangeli, apocrifi e canonici, l’autore conduce il lettore da un appuntamento all’altro dell’articolato cerimoniale. A corredo di tutto ciò vi è una ricca sequenza di fotografie, oltre 160, e l’esclusiva riproposizione dei versi originali della Scinnenza di Francesco Medico nella versione del 1891, la più antica reperita, al momento, dall’autore.