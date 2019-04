SAN CATALDO. Si svolgerà giovedì 9 maggio dalle ore 9 il concorso “Gessi tra i passi”. Dopo il successo degli anni scorsi, che ha visto premiati moltissimi alunni delle scuole di ogni ordine e grado, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta, con il patrocinio del Comune di San Cataldo della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, del Libero Consorzio Regionale di Caltanissetta, del Servizio Turistico Regionale e in collaborazione con la Diocesi di Caltanissetta, promuove la settima edizione del Concorso “Gessi tra i passi”. L’evento è inserito nel P.O.F. d’Istituto per l’a.s. 2018-2019. Il progetto, come è stato spiegato, scaturisce dall’intento di riscoprire l’antica arte dei “madonnari” riconosciuta in tutto il mondo come Italian street paiting, celebrata in centinaia di festival e da moltissimi anni presente anche nelle più prestigiose piazze italiane.