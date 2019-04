GELA – La procura di Gela ha chiuso le indagini a carico di Alberto De Petro, dirigente del Settore bilancio e finanze del Comune di Gela, con richiesta di rinvio a giudizio per abuso d’ufficio. Gli viene contestato di non avere riconosciuto crediti vantati, nei confronti del Comune, dall’Ato Ambiente Cl2, per servizi di raccolta rifiuti e di conferimento in discarica pari a 13 milioni di euro