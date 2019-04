Il ricordo di Berlusconi. Cadeo Aveva un forte preparazione nello sport e in particolare nel calcio, passione condivisa con Silvio Berlusconi con il quale era legato da una lunga amicizia anche in nome del Milan: a Canale 5 dubuttò nel programma Goal, poi il boom con Five con Sandra Mondaini. «Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Cesare Cadeo. Cesare fu con noi uno dei protagonisti della prima emozionante stagione della televisione privata, e più tardi si impegnò in politica diventando un nostro apprezzato amministratore locale. Ne ricordo commosso la professionalità, lo stile, il calore umano, la coerenza ideale». Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricorda il conduttore scomparso ieri notte.

ra le sue trasmissioni, sempre condotte con garbo ed eleganza, mai una parola o un capello fuori posto: ‘Buongiorno Italia’, ‘Record’, ‘Superflash’, ‘Incontri d’estate’, ‘Cadillac’, ‘Calciomania’, ‘L’Italia del Giro’, ‘Mai dire gol’ e ‘Super Festival’. Era molto richiesto anche per le televendite, È stato sposato con Lalla, conosciuta nel 1966. Tre i figli: Alessandra, Filippo e Caterina.

«Era una bellissima persona, carismatico e dall’animo buono», lo ricorda Vito Potenza, suo grande amico e presidente della sezione provinciale di Monza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con cui Cadeo da anni collaborava per numerose iniziative benefiche. «Se n’è andato un gran signore e un vero amico», scrive su Twitter Gene Gnocchi, che con Cadeo aveva condotto un’edizione di «Meteore». (Fonte ilmessaggero.it)