Con l’esame di altri tre testi e l’ammissione di documenti, si e’ chiusa l’istruttoria del processo, che si celebra con il rito abbreviato a Caltanissetta, nei confronti dell’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante e di altri cinque imputati. Sono stati chiamati a testimoniare il capo della Squadra mobile nissena Marzia Giustolisi che ha indagato sul “sistema Montante”, il questore di Palermo Renato Cortese e Raffaele Grassi, al tempo al vertice dello Sco. A partire dalla prossima udienza, fissata per il 9 aprile, iniziera’ la requisitoria dei Pm che si protrarra’ per sei udienze. La posizione di Montante verra’ affrontata il 18 e 23 aprile. Poi la parola passera’ alle parti civili e al collegio difensivo. Salvo legittimi impedimenti, il processo dovrebbe concludersi il 10 maggio. Nel corso del dibattimento, su richiesta del Gup Graziella Luparello, si e’ svolto anche l’esame di Alfonso Cicero, ex presidente dell’Irsap Sicilia (l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita’ produttive), assistito dall’avvocato Annalisa Petitto. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla rivelazione di notizie coperte dal segreto d’ufficio, al favoreggiamento. Secondo la Procura nissena, Montante, per anni ritenuto paladino dell’antimafia, avrebbe fatto parte di una vera e propria rete di spionaggio con lo scopo di avere notizie sulle indagini che la magistratura conduceva a suo carico. (ANSA)