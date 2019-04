Saranno una ventina i Soci del Lions Club “Caltanissetta dei Castelli” che domenica 7 aprile, parteciperanno al “Lions Day” distrettuale che si svolgerà a Sciacca, per volere del Governatore Vincenzo Leone.

La giornata è ricca di appuntamenti e tanti Services: dopo la sfilata per le vie del centro, tempo permettendo, ci sarà un’esibizione orchestrale ed a seguire la consegna di un cane guida per non vedenti al Centro Lions Cani Guida; quindi l’assegnazione di una settimana di soggiorno gratuito a Linguaglossa in una struttura per disabili del Lions, ad una giovane disabile di Sciacca; di seguito saranno consegnati dei giocattoli raccolti dai vari club del Distretto (108yb Sicilia) alla Brigata Aosta che li destinerà ai bambini del Libano. Nella stessa occasione sarà consegnato anche un defibrillatore.

Non mancherà un simulatore di guida sicura e, come sempre, una serie di screening gratuiti circa la cardiologia, il diabete, oftalmico e audiologico.

Durante la mattinata il Governatore consegnerà il distintivo ai nuovi soci entrati nella famiglia Lions a partire da luglio 2018 e sino ad ora; un modo per far sentire loro il calore della grande famiglia lionistica. Ai soci presentatori sarà dato un distintivo di riconoscimento; al termine, agape sociale.