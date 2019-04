Saranno 20 su 22 i Comuni della provincia che il 30 giugno voteranno per eleggere il presidente e il consiglio del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta (ex Provincia regionale); non si voterà nei comuni commissariati per infiltrazioni mafiose, Bompensiere e San Cataldo. Le elezioni di secondo livello, chiamati al voto sindaci e consiglieri comunali del Libero Consorzio, eleggeranno il presidente (da scegliere tra i sindaci): questi dovrà indire a sua volta l’elezione del consiglio che dovrà essere composto da sindaci e consiglieri.

Entro il prossimo 16 maggio il presidente della Regione Siciliana dovrà emanare il decreto di indizione dei comizi elettorali, ed entro cinque giorni da tale decreto si dovrà procedere alla costituzione dell’ufficio elettorale che sarà composto da tre segretari generali e da un dirigente dei comuni interessati. La presentazione delle candidature per l’elezione del presidente e dei consiglieri dovrà avvenire dal 9 al 10 giugno 2019. Si

voterà nella sola giornata di domenica 30 giugno, dalle ore 7 alle 22, mentre allo spoglio delle schede si procederà i