GELA – Il Presidente della Sezione ANCRI (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) di Gela, Cavalier Antonio Benfatti, ha voluto applicare il progetto nazionale ANCRI “Stili di vita e buona salute” presso il liceo gelese “Dante Alighieri”, con la collaborazione del Lions Club Gela.

L’obiettivo del primo seminario tenutosi lunedì è quello di diffondere la cultura di uno stile di vita appropriato fra i nostri ragazzi.

Grazie alla sensibilità e disponibilità dimostrate dalla Dirigenza scolastica della “Dante Alighieri” numerose classi del terzo e quarto anno hanno assistito nell’Aula Magna all’evento dedicato alla diagnosi precoce al femminile.

Preceduto dai saluti del Presidente Cavalier Benfatti, del Dottor Salvatore Sauna, Presidente dei Lions gelesi, e del Professor Franco Graziano, vice Presidente Nazionale dell’ANCRI, la giornata ha visto la prima relazione svolta dal Dottor Giuseppe Di Martino, responsabile della senologia dell’ospedale gelese. Si è innanzitutto chiarito il significato e l’evoluzione della mastopatia fibroso cistica, per poi trattare le principali patologie benigne che possono affacciarsi nelle ancora pur giovanissime età delle ragazze. L’intervento si è concluso con una efficace descrizione, espressa con parole opportune in considerazione dei discenti presenti, delle possibili cause e modalità di insorgenza delle neoplasie maligne e quindi la necessità di effettuare regolari controlli sia clinici che strumentali.

A seguire la Dottoressa Emanuela Bartoli, ginecologa del locale ospedale, ha illustrato le più importanti patologie ginecologiche, a cominciare da quelle HPV correlate, le vie di trasmissione ed i quadri patologici che ne derivano, in particolare con i ceppi virali più aggressivi. In ultimo si è parlato del ruolo della pillola nella regolazione delle disfunzioni ginecologiche e della sua implicazione nel possibile sviluppo delle neoplasie maligne della mammella.

Numerose ed appropriate le domande dei ragazzi presenti, a testimonianza dell’interesse per l’argomento e per la modalità con cui è stato trattato. Il prossimo lunedì 16 secondo incontro del seminario “Stili di vita e buona salute” nel medesimo liceo, incentrato questa volta sulla opportunità di seguire una dieta equilibrata e sana, trattando le principali patologie del tratto gastro enterico e su come cercare di evitarle.

Prima delle conclusioni, il Presidente ANCRI di Gela, Cavalier Benfatti, in considerazione dello stato di abbandono del Tricolore esposto sulla facciata del liceo ed in linea con il progetto nazionale ANCRI “Decoro delle Bandiere”, ha voluto donare alla Dirigenza scolastica una Bandiera italiana nuova.