Gli organizzatori di Passione & Sport hanno chiesto una nuova collocazione in calendario alla Federazione dopo che le previsioni del tempo hanno scoraggiato la conferma delle adesioni alla gara nissena inizialmente in programma 6 e 7 aprile

MILENA – Il 2° Slalom del Vallone ha chiesto il rinvio di data. La decisione è stata presa dagli organizzatori di Passione & Sport, d’accordo con il Comune di Milena e con lo staff di appassionati del luogo che collaborano con l’organizzazione, con il coordinamento di Michelangelo Schillaci. Le critiche previsioni meteo hanno scoraggiato la conferma delle adesioni che nel frattempo erano giunte all’organizzazione, pertanto, visto il limitato numero di iscrizioni confermate e il rischio di dover disputare la competizione con il meteo avverso, è stata chiesta una nuova data alla Federazione.

-“La gara nell’edizione d’esordio dello scorso anno ha registrato un ottimo successo – ha spiegato Michele Vecchio Direttore di Gara – il pubblico è stato particolarmente numeroso ed ha vissuto un piacevole fine settimana in un luogo accogliente ed ospitale con tante cose da scoprire e vedere. Desideriamo ricambiare la collaborazione dell’intero territorio con la stessa concretezza con cui la riceviamo, per questa ragione abbiamo optato per il rinvio, ed ufficializzeremo la nuova data appena ne avremo conferma dalla Federazione”-.