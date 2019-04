Guardare con interesse al mondo delle professioni legali, puntando alla conoscenza per il Diritto in tutte le sue forme e sfumature. Con questo obiettivo la sezione nissena dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – presieduta dall’avvocato Giosal Lo Giudice – ha organizzato un ciclo di incontri rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio. Un progetto che, oltre al mondo forense, ha coinvolto le altre figure professionali come magistrati e notai. Il primo faccia a faccia s’è svolto oggi con gli studenti dell’Itet “Rapisardi-Da Vinci”, che hanno incontrato il dottor Alex Costanza, magistrato in servizio presso il Tribunale di Caltanissetta, e il notaio Girolamo Scozzaro. Ha organizzato l’evento l’avvocato Giuliana Scaletta, consigliere referente della locale sezione Aiga. Alla promozione del progetto ha preso parte anche l’avvocato Salvatore Alletto (segretario Aiga Caltanissetta), con il prezioso contributo degli avvocati Elisabetta Anzaldi e Giulia Paternostro, entrambe socie Aiga. Diversi gli stimoli offerti dai relatori agli studenti, che hanno dimostrato grande partecipazione durante il confronto reso possibile grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Santa Iacuzzo e del docente di Diritto Calogero Adamo. Per l’Aiga di Caltanissetta l’iniziativa rappresenta una occasione interessante per avvicinare i giovani al mondo giuridico, con l’obiettivo di sviluppare l’interesse sulle scelte che dovranno compiere al termine degli studi guardando al loro futuro lavorativo.