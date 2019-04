Il Tricolore Slalom inaugura la stagione a Messina il 27 e 28 aprile alla gara organizzata da Gianfranco Cunico Club e Automobile Club Messina. Iscrizioni fino a lunedì 22

Il 24° Slalom Torregrotta -Roccavaldina anche nel 2019 sarà il primo round di Campionato Italiano in programma il 27 e 28 aprile. La gara organizzata dal Gianfranco Cunico Club di Torregrotta in collaborazione con Automobile Club Messina, avrà la rinsaldata partnership del Comune di Torregrotta, sempre capofila tra i più convinti sostenitori della competizione, come il Comune di Roccavaldina, oltre al supporto di molte realtà private della zona. Le iscrizioni alla competizione messinese rimarranno aperte fino a lunedì 22 aprile.

Ventiquattro edizioni di cui 20 vissute da protagonista del Campionato Italiano Slalom, ha sempre ripagato l’infaticabile lavoro dello staff del Gianfranco Cunico Club e la competenza dell’Automobile Club Peloritano, la competizione sarà anche 4^ prova valida di Campionato Siciliano.

Invariato lo spettacolare tracciato si snoderà, come consolidata tradizione sui 3,5 Km della SP 59 che uniscono Torregrotta a Roccavaldina, un percorso vario che assicura il massimo della spettacolarità con ben 13 postazioni di rallentamento, con diverse zone in cui il pubblico può assistere alle sfide tra i migliori piloti del panorama nazionale in piena sicurezza.

Giornata di sabato dedicata alle verifiche, occasione di autentica festa per Torregrotta che apre il suo centro a piloti, team ed addetti ai lavori. Domenica le tre manche di gara, al meglio delle quali sarà stilata la classifica che assegnerà il successo della corsa ed i punti per la serie tricolore e quella regionale.

Nel 2018, in un’edizione ad alta adrenalina, la vittoria fu per il trapanese Campione Italiano Giuseppe Castiglione su Radical, che all’ultima manche ha sovvertito le sorti della gara precedendo sul podio Girolamo Ingardia su monoposto Ghipard, campione Siciliano 2018, davanti al tricolore Under 23 Emanuele Schillace che solo due settimane fa con la Radical si è imposto nella prima di campionato allo Slalom di Salice.

Top ten 23° Slalom Torregrotta – Roccavaldina. 1 Castiglione (Radical SR4) a 2’37”88; 2 Ingardia (Ghipard Formula Ghip) a 0”27; 2 3 Schillace (Radical SR4) 0”27 ; 4 Venanzio (Radical SR4) a 0”39; 5 Emanuele (Osella PA 9/90 AR) a ”34; 6 Gulotta (Radical SR4) a 2”16; 7 Vinaccia (Osella PA 9/90 AR) a 3”71; 8 Virgilio (Radical SR4) a 4”22; 9 Lastrina A (Radical Pro Sport) a 5”15; 10 Puglisi (Radical Prosport) a 6”39.

Calendario C.I. Slalom 2019: 27-28/04, 24° Slalom Torregrotta – Roccavaldina (ME); 19/05 27° Slalom Città di Campobasso (CB); 02/06 17° Slalom dell’Agro Ericino (TP); 30/06 7° Slalom dei Trulli (BA); 20/07 19° Slalom città di Osilo (SS); 8/09 8° Maxislalom di Roccadaspide (SA); 30/09 7° Slalom Colli Euganei città di Este (PD); 6/10 18° Slalom Monte Condrò (CZ).