PALERMO – “In SICILIA, e soprattutto alla commissione Tributaria regionale, dunque in appello, c’e’ stata un’affluenza di ricorsi record, sono state superate tutte le precedenti indicazioni. E’ la prima commissione in Italia per sopravvenienze. Questo significa che c’e’ un’anomalia di flusso, probabilmente per diluire i pagamenti. In SICILIA c’e’ un modo per evadere le tasse, ovvero fare ricorso fino all’ultimo grado di giudizio anche per piccole somme, per esempio per non pagare le tasse sulla spazzatura”. Lo ha detto il presidente della Commissione Tributaria regionale della SICILIA, Giuseppe Savoca, parlando all’Italpress a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario a Palermo. “Per la SICILIA e l’Italia incanalare il flusso dei ricorsi sul versante dell’evasione fiscale e’ un danno gravissimo – ha aggiunto Savoca -. Il contenzioso fiscale nel 2018 e’ vicino ai 30 miliardi di euro a livello nazionale, bisogna intervenire al piu’ presto con la riforma della giustizia tributaria”