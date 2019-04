Da Palermo a Caltanissetta in auto con oltre un chilo di hashish. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri, che hanno proceduto al controllo di una vettura in viale Regione Siciliana, lungo lo svincolo di Bonagia, in direzione Catania. In manette sono finiti Davide Garofalo, di 26 anni, nato a Milano e residente a Caltanissetta, e Ousman Bah, di 28 anni, nato in Gambia e residente a Caltanissetta.