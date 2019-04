CALTANISSETTA – Un incontro – confronto con i candidati a sindaco per il Comune di Caltanissetta basato su alcuni temi prioritari per le imprese della città: lo ha organizzato Confcommercio Caltanissetta il 16 aprile 2019, alle ore 16,00, presso il Consorzio Universitario di Caltanissetta in Corso V. Emanuele 92

Sarà in pratica un’occasione in cui gli imprenditori e i cittadini di Caltanissetta potranno partecipare ad un “faccia a faccia” tra tutti i candidati.

L’ingresso è aperto a tutti, ma sono soprattutto le imprese a dover guardare con attenzione a questo appuntamento, perché il presidente di Confcommercio Caltanissetta, che introdurrà i lavori, porrà domande e chiederà impegni su alcuni temi di attualità e di primaria importanza per lo sviluppo dell’economia e del territorio.

Confcommercio ha anche elaborato un documento organico che sarà consegnato ai candidati e in cui l’organizzazione pone l’accento su alcuni temi – dal ruolo del terziario alla sicurezza, dai servizi pubblici alle tariffe e tributi, dal turismo alle politiche sociali, dal nuovo PRG alla digitalizzazione delle imprese, etc. – su cui la futura amministrazione dovrebbe concentrare il suo impegno.

Snella la formula della serata: domande puntuali a cui ogni candidato dovrà rispondere in modo puntuale e in un tempo assegnato. Appuntamento dunque da non perdere per capire cosa i candidati intendono fare in concreto per dare risposta alle priorità che la città deve affrontare.