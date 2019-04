CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un nisseno ventenne per il reato di porto abusivo di armi e di oggetti atti a offendere. Il giovane è stato sottoposto a controllo nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile da una pattuglia del reparto prevenzione crimine di Palermo, qui aggregato in ausilio alla sezione volante, mentre a bordo di una Fiat 600 transitava per via Xiboli. A bordo del mezzo due giovani che alla vista della polizia, hanno accelerato l’andatura del mezzo nel tentativo di eludere il controllo. Di seguito alla perquisizione, nella tasca destra del giubbotto del ventenne, è stato trovato un tirapugni di ferro con le punte acuminate all’estremità delle nocche per aumentarne le potenzialità offensive.