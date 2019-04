É antichissima e viene dall’Etiopia la cosiddetta “manna delle star”, apprezzata da donne del jet set internazionale come Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow, Katie Holmes e Madonna, molto attente all’alimentazione sana e alla linea.

Si tratta del Teff, un antichissimo cereale proveniente dall’Etiopia, naturalmente senza glutine, molto ricco dal punto di vista nutrizionale: ha molte vitamine, ferro ed ha tutti e otto gli aminoacidi essenziali per l’uomo, tanto da farlo definire dai nutrizionisti un “superfood”, cioè un alimento in grado di garantirci la sopravvivenza assunto insieme alla sola acqua.

Giovedì 4 aprile dalle 9.00 alle 20.30 presso il negozio specializzato di alimenti senza glutine “Celiachia Facile”, a Caltanissetta, avrà luogo l’evento “Giornata del TEFF” durante la quale verrà presentata un’intera linea di alimenti a base di questo cereale gluten free: dalla pasta in numerosi formati, a crostatine, taralli, fette biscottate, grissini e farine. Durante l’evento ci sarà un collegamento video con la foodblogger Isabella Vendrame, di Naturalmente Free, che illustrerà al pubblico come preparare le sue deliziose ricette a base di Teff.

Per tutta la giornata di giovedì 4 aprile questi prodotti verranno offerti ad un prezzo

eccezionalmente scontato.

Per ulteriori informazioni su questo evento telefonare in negozio al numero 0934 545844 o visitare la pagina social www.facebook.com/michelemendola.it