CALTANISSETTA – Nuova Lectio Biblica del Vescovo, Mons. Mario Russotto, per il ciclo “I Martedì della Parola”, il 2 aprile alle ore 19.00 nella Cappella Maggiore del Seminario.

L’incontro del mese di aprile è dedicato a “Donne discepole” (Lc 8, 1-3), riprendendo il Vangelo secondo Luca in cui si nominano sette discepole che seguivano Gesù: Maria Maddalena, Giovanna, moglie di Cusa, Susanna, Marta e Maria, Maria madre di Giacomo e l’anziana profetessa Anna.

Il vangelo di Luca è considerato dagli esegeti il Vangelo delle donne: in esso l’evangelista presenta il maggior numero di episodi in cui si evidenzia la relazione di Gesù con le donne e la novità del suo atteggiamento nei loro confronti.

In un’epoca in cui la testimonianza delle donne non era accettata e il valore delle donne e del loro lavoro non era considerato degno di riconoscimento nello spazio pubblico, Gesù le accoglie e le considera testimoni della sua morte, della sua sepoltura e della risurrezione.