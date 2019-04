Si svolgerà sabato alle 10.30 nei locali della Biblioteca Scarabelli di Caltanissetta la presentazione del programma elettorale del Movimento 5 Stelle.

“In questi anni, ma soprattutto in queste ultime settimane, siamo stati ad ascoltare la gente, osservare i loro bisogni e comprendere quali soluzioni potrebbero essere funzionali per contribuire alla crescita di Caltanissetta e l’aumento della qualità della vita dei cittadini – ha commentato il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino -. Tutte queste proposte di sviluppo sono state raccolte in un programma elettorale che ufficialmente presenteremo alla città sabato mattina”.

L’invito a partecipare alla conferenza stampa è aperto a tutti i cittadini.