L’equipaggio CST Sport ha aperto con il successo pieno il Campionato Italiano Rally Autostoriche alla gara toscana sulla Legacy di 4° Raggruppamento curata dal Team Balletti. Prima parte in testa poi un problema ha costretto l’asso palermitano ed il co-driver dell’Isola D’Elba ad una decisa e proficua rimonta. “Una gioia sofferta”

Totò Riolo ed Alessandro Floris, portacolori CST Sport su Subaru Legacy Sedan hanno vinto il 9° Rally Vallate Aretine, primo round del Campionato Italiano Rally Autostoriche. Vittoria in gara e pieno di punti in 4° Raggruppamento per il pilota palermitano di Cerda ed il professionale navigatore toscano dell’Isola D’Elba. Ottima partenza per l’equipaggio CST Sport sulla 4×4 giapponese curata dal Team Balletti, subito in testa alla classifica, nonostante i ripetuti attacchi da parte dell’accreditata concorrenza che ha più volte tentato l’affondo. Un duello durato per l’intera gara in particolare con i Campioni Italiani “Luky” – Pons su Lancia Delta. Prima della prova speciale numero 6 il lavoro di assistenza ha richiesto un tempo prolungato per via dell’eccessivo riscaldamento del motore, pertanto il duo siculo-toscano ha subito una penalità per ritardo al successivo al controllo orario ed è scivolato in terza piazza. Riolo e Floris hanno immediatamente iniziato una decisa e spettacolare rimonta e con due scratch nei due crono finali ed hanno compiuto l’impresa. In tutto Totò Riolo ed Alessandro Floris hanno vinto tre prove speciali: 1 – 7 e 8, poi tranne dopo la PS 5 e 6 hanno sempre comandato la classifica della gara toscana, dopo la quale sono in testa al 4° raggruppamento del tricolore rally autostoriche.

-“Una gara difficile ma molto gratificante che ci ha regalato una grande gioia alla fine – ha dichiarato Riolo sul traguardo di Arezzo – non sono mancate le difficoltà ed i problemi, che grazie al team Balletti abbiamo risolto e siamo stati sempre in grado di respingere gli attacchi di avversari di grande valore e poi di rimontare quando la situazione si era fatta difficile ed il successo sembrava allontanarsi. Condividiamo la nostra immensa soddisfazione con CST Sport, con il team ed i nostri partner, l’intesa di squadra ha fatto la differenza!”-.

Podio 9° Rally Vallate Aretine: 1 Riolo – Flaoris (Subaru Legacy) in 1h17’55”1; 2 “Luky” – Pons (Lancia Delta Int 16V) a 8”6; 3 Battistolli – Cazzaro (lancia Delta Int 16V) a 27”4.