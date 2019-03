Domenica alle 8.30 start dal Lungomare Giardina poi tre passaggi sulle PS “Cefalù 2Gem” e “Pollina 2Gem”. Atmosfera di alto agonismo nel territorio e nella cittadina patrimonio UNESCO dove i concorrenti taglieranno il traguardo dalle 17.45.

CEFALU’. Giornata odierna dedicata alle operazioni preliminari per gli 82 concorrenti iscritti al 3° Rally Cefalù Corse. Lo start della gara inaugurale del calendario del TrofeoRally Sicilia è previsto per le 8.30 di domenica 17 marzo sul Lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù. Sei le prove speciali in programma: “Cefalu 2Gem” da Km 6,70, con passaggi alle 8.41,11.55 e 15.09; “Pollina 2Gem” da Km 6,70, con passaggi alle 9.43, 12.57 e 16.11. Tre i riordini presso il porto Presidiana, da 30 minuti ciascuno, alle 10.41, 13.55 e 17.09; due i parchi assistenza sempre in zona porto alle 11.11 e 14.25. Tragurdofinale ancora in riva al Mar Tirreno ed all’ombra dell’imponente Cattedrale Normanna alle 17.45.

Molto fermento in tutto il territorio con atmosfera di alto agonismo per un elenco iscritti dove figurano numerosi equipaggi accreditati al successo di una gara particolarmente sentita e dove sono presenti tanti piloti del territorio.

Alla partenza ed al traguardo saranno presenti i massimi rappresentanti delle Amministrazioni di Cefalù e Pollina i due comuni al fianco della competizione organizzata dalla Cefalù Corse, come hanno già espresso il loro apprezzamento per l’atmosfera che si respira ed il grande pubblico già affluito, i rappresentanti della 2Gem, l’azienda toscana leader negli schermi a led.

Alla vigilia della gara ecco alcune impressioni dei protagonisti annunciati:

Riccardo Arceri (Renault Clio Super 1600): “Anche quest’anno siamo al via di questa stupenda gara, affascinante e ben organizzata. Abbiamo confermato la scelta di vettura e team. Con un partner come 2Gem il desiderio è quello di essere protagonista fino in fondo e riscattarci dai ritiri delle precedenti edizioni. Siamo certi che ci sarà da divertirci, le prove sono tecniche, soprattutto la Cefalù 2Gem, una prova per amanti dei tracciati scorrevoli”.

Marco Runfola (Renault New Clio R3): “Conosciamo le strade ed abbiamo corso altre volte con la Clio R3, pertanto, abbiamo le carte in regola per potere puntare ad un riscatto dopo due edizioni non troppo fortunate”.

Carmelo Franco Molica (Renault Clio S1600): “Sarà una gara difficile, per via dei tanti avversari bravi e con ottime vetture. Il rally è bello e le strade sono tecniche, un pò diverse da quelle del messinese, però sarà una bella sfida certamente”.

Giuseppe Serio (Renault Clio Williams Real Cefalù): “Tutto ok, una vettura che non abbiamo mai usato, ma in compenso conosciamo bene il tracciato. Si tratterà di familiarità con la Clio in fretta, poi cercheremo di essere protagonisti”.

Salvatore Lo Cascio (Citroen Saxo Kit): “Sono molto legato a questa gara che mi ha regalato la gioia della vittoria nel 2018. C’è una prova che non ho fatto, ma la difficoltà maggiore saranno i numerosi avversari di alto livello. Sarà un rally appassionante ma difficile. Con Castelli il feeling è stato immediato”.