SAN CATALDO. Il M5S sancataldese ha reso noto che Bernadette Arcarese (nella foto con l’on. Dedalo Pignatone) è la candidata a sindaco del M5S alle prossime elezioni amministrative. In una nota il M5S sancataldese ha spiegato: <Non ci sono stati dubbi, quando in riunione ha proposto la sua candidatura a sindaco di San Cataldo, la sua approvazione è stata unanime. Avere una candidata sindaco condivisa dalla totalità degli attivisti ci rende orgogliosi>. Bernadette è laureata in sociologia presso la facoltà di Trento, lavora presso l’associazione “Casa Famiglia Rosetta” ed è esperta nei progetti a gestione diretta della commissione europea e in quella indiretta dei fondi regionali. Attivista dalla prima ora, da quando è nato il gruppo locale si è sempre spesa dando il suo grande contributo alle attività che abbiamo intrapreso in questi anni; ha ricoperto il ruolo di Portavoce del “Meetup San Cataldo 5 Stelle”, la prima volta nel 2015 e la seconda nel 2017. Sempre presente alle attività del M5S, il suo contributo ha portato alla realizzazione delle migliori attività del gruppo, sia nelle presentazioni di istanze all’ amministrazione, sia per l’organizzazione di eventi (come Vivi Gabara e PerCorsi di Paisi). <La condivisione degli sforzi per i lavori svolti congiuntamente ci ha reso un’unica squadra>, ha commentato così il M5S la sua candidatura alla carica di sindaco. Lo stesso M5S ha comunicato che la presentazione della candidata a sindaco Bernadette Arcarese e della lista dei candidati al consiglio comunale si terrà sabato 16 Marzo alle ore 17 presso la sala Falcone Borsellino sita in via Salvatore Sardo (ex Piazza Papa Giovanni XXIII). Saranno presenti: Dedalo Pignatone, portavoce alla Camera dei Deputati e Anna Alba, sindaca 5 Stelle del Comune di Favara.