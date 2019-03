Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi, dalle 15,30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Scioglimento del Consiglio comunale di San Cataldo (Caltanissetta), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (INTERNO); – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Scioglimento del Consiglio comunale di Mistretta (Messina), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri si riunisce per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di San Cataldo per infiltrazioni mafiose. I commissari prefettizi, nominati lo scorso anno all’indomani dell’operazione antimafia “Pandora” sul connubio mafia ed imprenditoria, hanno per tre mesi lavorato per analizzare l’andamento della pubblica amministrazione.