SAN CATALDO – Avrebbe potuto avere un epilogo ben più grave la notte brava di un sancataldese di 51 anni ubriaco, B.B., se non fosse intervenuto un giovane coraggioso. Il 21enne si è prontamente adoperato allorquando l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, poco prima di mezzanotte, ha fatto irruzione in un bar di via Babbaurra, minacciando gli avventori ed il personale del locale: con fare repentino ed efficace il ragazzo ha “disarmato” l’energumeno che, successivamente, lo ha violentemente colpito con un pugno al volto. Sul luogo del misfatto sono prontamente intervenuti i carabinieri, nel frattempo avvertiti da alcuni clienti, che hanno condotto l’ubriaco in caserma.

L’arrestato è nuovamente uscito dai gangheri allorquando in caserma è stato invitato a non fumare: per tutto risposta si è scagliato contro i militari dell’arma.