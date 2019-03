PALERMO – Mettere a punto un’agenda politica in materia di famiglia, vita e libertà educativa, questo l’obiettivo che si sono dati numerosi amministratori locali e parlamentari regionali che si incontreranno il prossimo 25 Marzo alle ore 15:00, presso la Sala Piersanti Mattarella di Palazzo Reale, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Family Day – Comitato Difendiamo i Nostri Figli, fa

seguito a quella già tenutasi a Milano il 17 novembre 2018 a livello nazionale e vedrà sul tappeto temi quali l’utero in affitto, le adozioni “omogenitoriali”, la legalizzazione delle cosiddette droghe leggere, il contrasto al suicidio assistito, la valorizzazione del principio di obiezione di coscienza, l’educazione gender nelle scuole e le politiche fiscali e sociali tese a sostenere famiglie e natalità.

Obiettivo dell’incontro sarà l’organizzazione di un intergruppo istituzionale animato da amministratori locali e deputati regionali, che intendano promuovere i principi del diritto naturale su cui fondare una società più umana, attenta ai bisogni dei più deboli minacciati dalle logiche utilitaristiche della società dello scarto.

Interverranno Marco Invernizzi, Pino Morandini e Emmanuele Di Leo, dirigenti nazionali

dell’organismo promotore, Alessandro Pagano, deputato nazionale e componente dell’intergruppo parlamentare per la Vita e la Famiglia, e Antonio Catalfamo, deputato Regionale.

L’iniziativa ha già ricevuto l’adesione di numerosi sindaci, assessori e consiglieri comunali siciliani e del deputato nazionale Carolina Varchi, membro dell’intergruppo parlamentare per la Vita e la Famiglia.

Questo il programma completo dell’evento:

Ore 15.00 – Saluti delle Autorità presenti.

Ore 15.30 – Introduzione a cura di Marco Invernizzi, componente del direttivo nazionale

dell’associazione promotrice e reggente nazionale di Alleanza Cattolica, su “Politiche per la

Famiglia e la Vita dal 1968 ad oggi. Una visione d’insieme”.

Ore 16.00 – Intervento di Alessandro Pagano, deputato della Camera e componente dell’intergruppo parlamentare per la vita e la famiglia, su “Storia e prospettive dell’intergruppo per la vita e la famiglia”.

Ore 16.30 – Intervento di Antonio Catalfamo, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana e

segretario della commissione V – Cultura, Formazione e Lavoro”, su “Famiglia e Vita in Assemblea Regionale Siciliana: cosa si è fatto, cosa si può fare”.

Ore 17.00 – Intervento di Pino Morandini, magistrato, già consigliere regionale del Trentino-Alto Adige e già vice-presidente della Provincia Autonoma di Trento, coordinatore della commissione politica dell’Associazione Family Day – Comitato Difendiamo i Nostri Figli”, vice-presidente del Movimento per La Vita, su “La centralità politica dei valori antropologici per una società più

umana”.

Ore 17.30 – Interventi liberi

Ore 18.00 – Conclusioni a cura di Emmanuele Di Leo, componente del direttivo nazionale

dell’associazione promotrice e presidente di Steadfast Foundation.