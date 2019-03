CALTANISSETTA – Un nisseno, Massimo Valenti (padre di due figli), ha scritto una lettera aperta al sindaco di Caltanissetta per manifestare il disaccordo in merito alla sospensione delle manifestazioni di carnevale dopo il grave incidente in cui ha perso la vita il 18enne nisseno Luigi Fonti. Di seguito il contenuto integrale della missiva

Premesso il cordoglio per la famiglia del giovane Fonti, ma cosa c’entra un lutto cittadino a discapito di tutti i ragazzi e bambini che aspettavano questa sfilata di carnevale, e poi il lutto cittadino non si fa nel giorno dei funerali? E non dovrebbero chiudere pure tutti i negozi e gli uffici comunali (se è lutto cittadino) o è solo una scusa perché il comune non voleva spendere soldi per la sfilata? Io non so di preciso le motivazioni, se il sindaco e la giunta avessero ascoltato la popolazione forse avrebbero capito che sbagliavano.

Valenti Massimo (padre di due figli che mi domandano perché)