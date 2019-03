Accoltella alla gola un quattordicenne. Con questa accusa Samuele Monterosso, di 20 anni, e’ stato arrestato dai carabinieri di Vizzini, nel Catanese. Il ragazzo miracolosamente non e’ morto. L’aggressore aveva invitato cinque amici per festeggiare il suo compleanno. La festa si e’ presto trasformata in una party a base di alcol e droga. Improvvisamente, il festeggiato si e’ recato in cucina e, dopo avere preso un coltello, ha afferrato per i capelli il minorenne che ha ferito con un profondo fendente alla gola, per poi fuggire cercando riparo presso un conoscente. La vittima e’ stata subito trasferita all’ospedale di Lentini dove i medici hanno tamponato il lungo taglio con oltre 40 punti di sutura. Trenta i giorni di prognosi, ma per i medici bastava un millimetro in piu’ perche’ il ragazzo morisse.