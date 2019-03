Una delle formazioni italiane più conosciute al mondo fa tappa a Catania: Il Volo.

I sicilianissimi Piero Barone e Ignazio Boschetto con il ‘collega’ Gianluca Grenoble saranno protagonisti assieme ai loro fans del firmacopie in programma oggi, sabato 9 marzo, alle 16 presso il parco commerciale Centro Sicilia.

Da dieci anni i ragazzi de Il Volo sono certamente fra i protagonisti della scena musicale, divenendo autentici ambasciatori della melodia italiana nel mondo. Non a caso, infatti, la loro ultima fatica discografica ‘Musica’ (che contiene anche la hit sanremese ‘Musica che resta’) è una sorta di celebrazione di un percorso cominciato tempo fa che culminerà con lungo tour mondiale con diverse tappe anche in Italia

Domani l’opportunità per i tanti fan siciliani, di ogni età (la peculiarità de Il Volo è proprio la capacità di mettere d’accordo tutta la famiglia) che nell’area food del parco commerciale Centro Sicilia potranno incontrare Piero, Ignazio e Gianluca per portare a casa la copia autografata dell’album ‘Musica’.