PALERMO – Ha visitato Palazzo Reale il leader cinese Xi Jinping, accompagnato dalla moglie Peng Liyuan. Ad accoglierlo, davanti al portone principale d’ingresso, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. Appena sceso dall’auto il leader Xi Jinping ha stretto la mano a Miccichè, che ha poi ripetuto il gesto nei confronti della moglie del presidente, Peng Liyuan che indossa un abito color avorio. Ad accogliere i coniugi, anche la moglie del presidente dell’Ars Elena Merra. Xi Jinping ha poi stretto la mano anche al segretario generale dell’Assemblea siciliana, Fabrizio Scimè; poi assieme alla moglie si è concesso sorridente a fotografi e cameramen. Quindi l’ingresso a Palazzo dal portone monumentale. Subito è entrata a Palazzo anche la delegazione cinese. Breve saluto e poi via al “tour” del palazzo: visita della Cappella Palatina e del piano parlamentare, presenti anche il sindaco di Palermo, il presidente della Regione e il prefetto del capoluogo siciliano. In programma anche uno spettacolo di pupi curato dal giovanissimo Antonio Tancredi Cadili. Successivamente il presidente XI visitato la Torre Pisana, che ospita l’ufficio di Micciche’. Secondo il rigido protocollo è stata una visita lampo: poco meno di 40 minuti in tutto.