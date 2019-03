Ritorna in pianta stabile nel massimo campionato il giovanissimo Alessio ( 23 anni) coadiuvato da Sergio Raccuia , alla caccia del titolo riservato agli Under 25.

Il pilota siciliano , reduce da una stagione agonistica che lo ha visto già impegnato in alcune delle gare a fondo asfaltato del CIR 2018 e in alcuni impegni locali , sarà parte integrante della massima espressione rallistica nazionale, al volante della Skoda Fabia R5.

Una conferma di intenti avallata da elementi di prim’ordine: la professionalità del team I.M.

Motorsport di Ignazio Megna , le coperture Pirelli , la scuderia Island Motorsport, lo sponsor primario PrOli s.r.l. , la Tempo s.r.l. che curerà la comunicazione e l’immagine e di Sergio Raccuia, copilota divenuto presenza insostituibile per il nostro driver. Questi elementi saranno in grado di garantire continuità di risultati assecondandolo nel raggiungimento di risultati adeguati in una serie di alto contenuto qualitativo.

Obiettivo primario prefissato sarà il podio dedicato allo Under 25 del Campionato Italiano

Rally, che prevede la partecipazione a otto appuntamenti, con il “Rally del Ciocco” confermata gara d’apertura ed in programma i prossimi 22 al 24 Marzo , per poi proseguire

sulle strade asfaltate del Rallye Sanremo, della Targa Florio la terra della Sardegna , per

tornare sull’asfalto del Rally di Roma Capitale, del Rally del Friuli Venezia Giulia e del Rally

Due Valli e poi finire ancora sulla terra toscana del Tuscan rewind.