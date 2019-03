PALERMO – Numerosi amministratori locali siciliani hanno aderito all’appello del Family Day – Comitato Difendiamo i Nostri Figli, per la creazione di un inter-gruppo istituzionale che difenda e promuova le politiche in materia di famiglia, vita e libertà educativa.

Un incontro di questo gruppo – aperto anche alla partecipazione di quanti, pur non ricoprendo cariche pubbliche, sono desiderosi di portare il proprio contributo sul tema – si terrà lunedì 25 Marzo alle ore 15.00, a Palermo, presso la Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Interverranno Marco Invernizzi, Pino Morandini ed Emmanuele Di Leo, dirigenti nazionali

dell’organismo promotore, Alessandro Pagano, deputato nazionale e componente dell’inter-gruppo parlamentare per la Vita e la Famiglia, Antonio Catalfamo, deputato regionale, e il deputato nazionale Carolina Varchi, pure aderente all’inter-gruppo parlamentare per la Vita e la Famiglia.

Hanno aderito tra gli altri e interverranno all’incontro: Raoul Russo (dell’ufficio di gabinetto

dell’assessorato al turismo della Regione Siciliana), Antonio Fiaccato (sindaco di Santa Caterina Villarmosa), Eugenio Aliberti ed Enrico Privitera (rispettivamente sindaco e vicesindaco di Rodì Milici), Santo D’Alcamo (assessore del comune di Monreale), Nunzia Abbinanti (assessore del comune di Altavilla Milicia), Paola Catania, Cinzia Coppolino e Marco Reale (rispettivamente assessore e consiglieri comunali di Mazzarà Sant’Andrea), Valentino Colosi e Teresa Artale (rispettivamente presidente del consiglio e consigliere comunale di San Filippo del Mela), Igor Gelarda (consigliere comunale di Palermo), Rita Monella (consigliere comunale di Agrigento), Alessandro Coco e Ugo Trovato (consiglieri comunali di Acireale), Giampiero La Rosa (consigliere comunale di Barcellona P.G.), Filippello Chiara (consigliere comunale di Corleone), Filippo Marotta Rizzo (segretario regionale di Italia Reale – Stella e Corona), Assunta Accurso Tagano (Dirigente scolastica e responsabile scuola per la Sicilia del Comitato Difendiamo i Nostri Figli)