Sette medici indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte di una donna di 30 anni alla 27esima settimana di gravidanza, morta il 13 febbraio del 2018 all’ospedale fiorentino di Careggi dopo essere stata sottoposta a un’operazione di colecistectomia. Secondo quanto riportato oggi su alcuni quotidiani locali, i sanitari non avrebbero rispettato le linee guida relative alla procedure preparatorie all’intervento, determinando cosi’ la morte della donna. La donna, obesa e con vari problemi di salute, sarebbe deceduta per un arresto cardiaco dovuto a embolia polmonare dovuta a una trombosi venosa. La circostanza avversa, secondo quanto riportato, si sarebbe verificata poiche’ i sanitari non somministrarono alla paziente la terapia antitrombotica, omettendo di somministrale una prima dose di eparina a basso peso molecolare 12 ore prima dell’operazione. Per l’episodio sono indagati due ginecologi, due anestesisti, un gastroenterologo e il chirurgo che opero’ la 30enne. Per fare luce sull’episodio la procura fiorentina ha chiesto e ottenuto una incidente probatorio. (ANSA)