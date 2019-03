Domenica 31 marzo, presso L’Istituto “Oasi Cristo Re”, via San Giuliano 4 a Caltanissetta, la “Comunità Gesù Risorto” curerà un ritiro per la preghiera di effusione dello Spirito Santo . Sarà un incontro interdiocesano che vedrà la partecipazione delle comunità delle Diocesi di Palermo, Catania e Caltanissetta. Il tema dell’incontro è : “ Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo ?” 1 Cor. 6,19 . Dice Sandro Giarratana- responsabile Comunità Gesù Risorto della diocesi di Caltanissetta – “ E’ un incontro aperto a tutti di preghiera e lode al Signore; saranno momenti di profonda Spiritualità che permetteranno di gustare l’amore del Signore per i suoi figli”.

Il programma prevede: