CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La speranza è uno dei sentimenti “forti” della nostra vita. Lo è fin dai primi anni di vita e ci accompagna in tutti gli accadimenti successivi, belli o brutti che siano. Speranza universale (la pace, la fame, i dolori del mondo) e speranza individuale che accende moti d’animo e spinge a ricercare “attracchi” per continuare a vivere. Della speranza non si può fare a meno, è un “vibrare” irrazionale che vuole soprattutto il bene e che, anche se non arriva, lo continua a credere possibile. L’uomo vuole la felicità e la speranza è viatico alla sua ricerca. La sapienza greca affermava che tutta la nostra vita è piena di speranze e che la speranza è una “consolazione naturale” che quando siamo afflitti dalla disgrazia ci spinge a superare la paura. Cari amici permettetemi una piccola nota per esprimere una grande soddisfazione. Fin dall’inizio del mio impegno nel sociale ho inteso a modo mio di “immischiarmi”, applicando i principi cardini della Dottrina Sociale della Chiesa, sta avendo un grande successo. Molti vorrebbero avermi come collaboratore (associazioni, parrocchie, scuole) vorrei prendermi il merito di tutto ciò, che sicuramente mi riempie d’orgoglio, ma noto con ancor maggiore piacere, che la non indignazione, la non rassegnazione sta piano piano lasciando il passo alla voglia e all’urgente esigenza di Bene Comune che c’è nel comune cittadino. Siamo tutti stanchi di scontri ideologici inutili e astratti e molti, sempre di più, sentono una spinta fortissima ad andare oltre senza paura, con speranza e concretezza. Un virus, che però cura e guarisce le persone incitandole a non mollare, ma piuttosto a partecipare. In un tempo di crisi morale, economica, sociale e politica, c’è tanta gente che sceglie di non rassegnarsi. Sempre più persone, comprendono che ognuno di noi ha il diritto e il dovere di partecipare alla realizzazione del Bene Comune. IMMISCHIATEVI!!

Carlo Sorbetto