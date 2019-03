Altri 50 migranti sono stati trasferiti stamattina dal Cara di Mineo: 25 a CALTANISSETTA e altrettanti a Messina. Nel Centro accoglienza richiedenti asilo piu’ grande d’Europa il numero degli ospiti e’ sceso a 610. L’obiettivo dichiarato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e’ di chiuderlo entro l’anno. Dall’inizio del 2019 sono gia’ circa 900 le persone che sono state trasferite dalla struttura, tutti uomini maggiorenni e soli. La Prefettura di Catania sta cercando un’adeguata sistemazione, alle famiglie, ai bambini e i casi ‘sensibili’, garantendo comunque la conclusione dell’anno scolastico in corso a chi frequenta la scuola. Stamattina una delegazione di Medici per i diritti umani (Medu) che coadiuva gli psicologi della struttura nell’assistenza di una trentina di persone, in particolare a chi soffre di disturbi post traumatici e depressione, non e’ stata fatta entrare perche’ la loro convenzione e’ scaduta lo scorso ottobre. “Ci ha avvertiti ieri telefonicamente il direttore del Cara – spiega il coordinatore del Medu in Sicilia, Samuele Cavallone – ci hanno proposto di entrare per passare le consegne ai medici del Cara, ma abbiamo rifiutato. Da quattro anni una volta settimana ce ne occupiamo noi”.